En intervenant au micro de Réunion la 1ère, Jean-Pierre Marchau, vice-président de la commission Transports et Déplacements de la Cinor semble avoir devancé son "patron", Gérald Maillot. Il a, en effet, annoncé un projet de grande ampleur que la Cinor envisage, en partenariat avec la Région et la Ville dyonisienne. Il s'agit de créer une ligne de tramway reliant l'aéroport Roland Garros au centre-ville de Saint-Denis. Le tout, pour la "modique" somme d'environ 350 millions d'euros.

Ce mardi 3 juillet, au lendemain de son intervention sur Réunion la 1ère, Jean-Pierre Marchau a accepté d'évoquer le projet une nouvelle fois. Un projet "de longue haleine", qui "n'est pas encore officialisé".

"En 2030, il y aura trois millions de voyageurs à l'aéroport"

"On a un gros problème avec le nombre de voyageurs qui arrivent à l'aéroport de Gillot. En 2030, il y en aura trois millions et le réseau routier actuel ne leur permet pas de faire le trajet jusqu'au centre-ville de Saint-Denis sereinement entame-t-il. Contrairement à ce que l'on peut penser, on a un gros problème d'embouteillages à l'est de Saint-Denis tous les matins. Il y a plus de bouchons qu'à l'entrée Ouest."

Pour enrayer cette problématique, la Cinor envisage donc de créer une ligne de tramway menant les voyageurs de l'aéroport jusqu'au centre-ville dyonisien. "Nous travaillons en partenariat avec la Région" affirme Jean-Pierre Marchau avant d'ajouter : "Gérald Maillot en parle avec Didier Robert".

"Des études montrent que 90% des déplacements des Réunionnais se font à l'intérieur d'un même territoire, type la Cinor, la Cirest... argumente le vice-président. La Cinor voudrait lancer un projet de tramway comme celui lancé par le TCO".

Une connexion possible avec le téléphérique

Cela fait quelques mois que la Cinor planche sur le dossier. "On travaille sur les tracés. L'idée serait de reprendre le tracé actuel qui va du Chaudron à la mairie" précise Jean-Pierre Marchau. Une connexion serait ainsi possible avec le téléphérique qui relierait Bois de Nèfles au Chaudron.

Les deux projets portés par la Cinor (le téléphérique et le tramway), pourraient sortir de terre simultanément informe le vice-président qui ajoute : "le président de la Cinor fera une annonce certainement dans les mois qui viennent".

Ce mardi, le directeur de cabinet du président de la Cinor, Joël Perigaud, confirme : "on réflechit à ce projet avec la Région. On croise nos services afin que notre projet puisse être complémentaire avec celui de train interurbain que porte la Région".

Il ajoute : "Il est difficile d'en parler précisément pour le moment car on est au stade des premières esquisses et des premiers échanges".

Un projet à 350 millions d'euros

Néanmoins, les études semblent bien avancées puisque le coût du projet a déjà pu être évalué. Selon Jean-Pierre Marchau, il s'élèverait aux environs de 350 millions d'euros. Selon ce dernier, il pourrait aussi sortir de terre d'ici trois à quatre ans. "On reprendra certaines études réalisées dans le cadre du tram-train" (N.D.L.R. : un projet évoqué par la majorité régionale précédente, celle de Paul Vergès, pour contrer le projet de Nouvelle route du littoral porté par l'actuel président de Région, Didier Robert).

"Je trouve l'idée excellente se réjouit l'élu de la Cinor, membre du parti Europe Ecologie les Verts. Etant écolo, je suis partisan du tramway."

sw/www.ipreunion.com