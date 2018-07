Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 34 minutes

Les Commissions Mixtes d'usine de Grands Bois, du Gol et de Savanna ont décidé de la date de démarrage de la campagne sucrière au lundi 23 juillet 2018 sur l'ensemble du bassin cannier Ouest et Sud. Dans le Nord et l'Est la campagne débutera le lundi 9 juillet.

