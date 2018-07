"Inadmissible" pour le parquet

La représentante du ministère public prend la parole. "Ces propos sont tout simplement inacceptables et ne peuvent être admis. (...) ce n’est pas parce qu’on est caché derrière son écran que l'on peut se permettre ce qui est inadmissible".

Luara O. "a clairement dépassé les bornes. On ne peut pas tout dire et tout penser non plus. Il faut aussi rappeler que ce principe de respect de l’être humain s’applique à tout un chacun. Ce qu’elle écrit dans son courrier, les menaces et violences dont elle fait l’objet ne sont pas plus acceptables. Je vous demande de condamner madame pour ces propos inexcusables".