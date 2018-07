Ce jeudi 5 juillet 201, le maire de Saint-Denis, Gilbert Annette, a rédigé un courrier au Président de la République pour lui demander "de nous accompagner dans la suppression de cet alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution et son remplacement". Voici sa lettre :

"Monsieur le Président de la République,

A l'heure où vous vous êtes donné comme mission de permettre à la Nation Française de s'adapter plus efficacement au monde environnant en engageant d'importantes réformes, il est de mon devoir de vous interpeller et de vous faire part de mon point de vue à propos de la suppression de l'amendement Virapoullé.

Depuis un an, vous nous guidez sur la voie de l'action politique responsable, sachez que cette démarche trouve en moi un écho tout à fait positif.

Notre attachement à la Patrie, tout comme notre appartenance à l'Europe ne sauraient être remis en cause. Que certains élus continuent de jouer sur d'anciennes peurs d'autonomie est honteux.

Il y a un nécessaire rapprochement, voire un ancrage définitif du territoire réunionnais à son environnement régional, sans que pour autant nous nous éloignions de la France.

Je me refuse d'adopter une posture politicienne, M. le Président, mais au regard des considérations économiques, sociales, culturelles et politiques qui sont les nôtres nous sommes en droit de bénéficier d'une adaptation réglementaire et législative. Cette mise sous tutelle que permet l'amendement Virapoullé depuis quinze ans ne peut plus perdurer. Nous sommes des élus locaux engagés, pour ma part depuis longtemps, sur la voie de la responsabilité pour nos territoires et nos concitoyens.

Des élus engagés dans la modernité qui doivent relever des défis complexes mais des élus conscients de nos richesses et de nos potentiels. La mobilisation des élus, des partenaires sociaux et économiques dans le cadre des Assises de l'outre-Mer que vous avez voulues, est aussi la traduction de cette volonté de se responsabiliser dans la définition de la stratégie à mettre en place pour le développement de notre territoire.

Aussi M. le Président, je vous prie de bien vouloir nous accompagner dans la suppression de cet alinéa 5 de l'article 73 de la Constitution et son remplacement. En tant que chef de l'Etat vous êtes dans votre rôle lorsque vous demandez la concertation sur ce sujet."