BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 5 juillet 2018



- [VIDÉOS/PHOTOS] Reportage à la fourrière de Sainte-Marie - 80% des chiens errants sont euthanasiés

- [VIDEO] Université de La Réunion - Parcoursup : "Il ne reste aucun candidat en liste d'attente dans nos formations"

- Paris sportifs : ça marche bien à La Réunion

- Conseil départemental : Inscrivez-vous au "Challenge des créateurs d'entreprise 2018"

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Attachez vos capelines

[VIDÉOS/PHOTOS] Reportage à la fourrière de Sainte-Marie - 80% des chiens errants sont euthanasiés

L'errance animale alimente les débats, en ce moment, à La Réunion. "Il y a trop de chiens abandonnés", "on en voit partout sur les routes", "ils dévorent les bêtes des agriculteurs"... Chaque habitant a conscience de cette problématique. Pour autant, le nombre de chiens errants récupérés chaque jour par la fourrière, notamment celle de Sainte-Marie, ne diminue pas. Et les euthanasies s'enchaînent.

[VIDEO]Université de La Réunion - Parcoursup : "Il ne reste aucun candidat en liste d'attente dans nos formations"

Ce mercredi 4 juillet 2018, l'Université de La Réunion a présenté le bilan de la nouvelle procédure d'admission Parcoursup pour la rentrée universitaire 2018. Avec 7200 places en première année, l'Université a augmenté de 500 places sa capacité d'accueil. Toutes les demandes effectuées par le biais de parcoursup ont été honorées. " Il reste encore des places en première année " a déclaré Jimmy Sélambarom le vice-président du conseil d'administration en charge de la formation et de la vie universitaire. L'Université a aussi mis en place deux nouvelles formations et tout un dispositif pédagogique afin de favoriser la réussite des étudiants de première année.

Paris sportifs : ça marche bien à La Réunion

Cela fait déjà plus de deux semaines que le coup d'envoi de la coupe du monde a été donné. Rendez-vous incontournable pour les fans de football, cet événement met aussi du piment dans le quotidien des amateurs de pris sportifs. Ils suivent de très près chaque match de ce mondial. Une belle occasion également pour le bars et autres points d'enregistrements des paris de recruter et fidéliser de nouveaux clients

Conseil départemental : Inscrivez-vous au "Challenge des créateurs d'entreprise 2018"

Le Conseil départemental a lancé les inscriptions pour le concours 2018 du Challenge des créateurs entreprises. Ce concours vise à encourager l'entreprenariat à La Réunion. Les candidats ont jusqu'au 31 août 2018 pour s'inscrire en ligne.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Attachez vos capelines

"Marmay amare zot kapeline, lo van i ravaz domoun" avertit sans détour Matante Rosina. Elle ajoute que les rafales s'abattront sur une bonne partie de l'île. "An plis lapré midi nora la pli" ajoute Matante. Elle a raison ou elle a tort ? Dites nous comment est le temps chez vous