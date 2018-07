BONJOUR. Voici les titres développés ce vendredi 6 juillet :



- Youpi ou bouh : Bac 2018 - Le jour des résultats est arrivé

- Economie - Les Réunionnais fidèles au paiement en espèces

- Saint-Denis - Culture : Le festival Big Up 974 commence aujourd'hui

- La pa Météo France i di, sé zot i di : belle matinée, vent et averses l'après-midi

Et voilà, LE grand jour tant attendu par les 12 490 candidats du bac 2018 est arrivé. C'est en effet ce vendredi 6 juillet 2018 à 8 heurs tapantes que les résultats seront publiés. Elles et ils sauront alors si elles et ils ont empoché le précieux sésame ouvrant la porte aux études supérieurs. Admis(e)s au rattrapage certain(e)s sont admis(e)s devront encore bucher et attendre jusqu'au mercredi 11 juillet à partir de 16h, date de la publication des résultats du second groupes. Les autres, celles et celles qui ont échoué auront une année supplémentaire pour se préparer. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout de ne pas lâcher prise. Félicitations aux futur(es) étudiants. En 201, le taux de réussite au premier tour dans l'académie s'élevait à 74,8 %. Imaz Press publie tous les résultats à partir de 8 heures. Suivez notre live (Photo archives)

Alors qu'en France la carte bancaire et les nouveaux moyens de paiement sont en forte progression, à La Réunion, la circulation d'argent liquide a encore enregistré un taux de croissance de 5,6% en 2017. Néanmoins, l'Institut d'Emission des Départements d'Outremer (IEDOM) à La Réunion constate depuis deux ans une légère baisse des flux dans la région, une tendance déjà constatée en France depuis 2011. Les nouveaux moyens de paiements conquièrent de timides parts de marché mais ne parviennent pas à détrôner l'argent liquide. Une exception que La Réunion partage avec deux autres territoires d'outre-mer. Panorama d'une tendance locale bien ancrée... mais à contre-courant de la volonté du législateur.

Le festival dédié à la culture et à la danse urbaine, Big Up 974 démarre aujourd'hui à Saint-Denis. Masterclass avec Marvin le chorégraphe de Madonna, masterclass avec DJ Dan ou encore conférence sur les métiers de l'industrie musicale, jeunesse en lèr spécial Big Up festival, le programme de ces 3 jours dédiés à la danse et à la culture urbaine est très riche.

Ma tante Rosalina a le sourire : la matinée sera belle ! L'après-midi, quelques nuages, poussé par un vent d'humeur coquine sur Saint Pierre et Sainte Marie, qui risquent bien d'obliger ma tante Rosalina à ouvrir son parapluie pour se protéger de petites averses.