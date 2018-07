Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

9 206 candidat(e)s ont empoché leur bac du premier coup ce vendredi 6 juillet 2018. Hors les filières agriculture, elle les et ils étaient 12 179 à se présenter. "Le taux de réussite dans l'académie s'élève à 75,6 %, légèrement supérieur à celui de l'année dernière" indique le rectorat. 2 021 candidat(e)s passeront les épreuves du second groupe les 10 et 11 juillet prochains.

9 206 candidat(e)s ont empoché leur bac du premier coup ce vendredi 6 juillet 2018. Hors les filières agriculture, elle les et ils étaient 12 179 à se présenter. "Le taux de réussite dans l'académie s'élève à 75,6 %, légèrement supérieur à celui de l'année dernière" indique le rectorat. 2 021 candidat(e)s passeront les épreuves du second groupe les 10 et 11 juillet prochains.