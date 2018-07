Ci-après l'agenda des manifestations sportives du week-end du 7 au 9 juillet 2018 :

Cyclisme: Grand Prix de Sainte Marie

Le Grand Prix de Sainte Marie, organisé par le SMVC ce dimanche, servira de championnat régional sur route pour les cadets, juniors et séniors. L'épreuve se déroulera en circuit dans la zone de la Mare. Les concurrents devront parcourir 10 fois une boucle de 11km, faite de plat, montées et descentes.

Trail: Boucle de la roche écrite et Grand trail dionysien

Les Randonneurs de la Bretagne organisent ce samedi un trail sous deux formats, 37 et 64km.

Pour les 37km, le départ sera donné à 6h30 de la mairie de la Bretagne où aura également lieu l'arrivée, pour une boucle passant par la Roche écrite et le Pic Adam. Sur les 64km, après un départ à 3h30, les concurrents emprunteront le même itinéraire jusqu'au gite des chicots puis continueront vers les hauts de Dos d'ane, piton Batard, Affouche et la Fenêtre avant de repartir en direction de l'ilet à Guillaume et le Pic Adam.

Course: 5ème édition de l'Entredeuxienne

L'OMAG organise ses traditionnels 10km nocturnes ce samedi à l'Entre Deux. Le départ sera donné à 19h00 au collège le Dimitile où sera également située la ligne d'arrivée après un parcours de 10,5km empruntant rues et sentiers de la ville.

Course à pied: 10km de Domenjod

Le Case Domenjod organise ses 10km ce dimanche dans les rues du quartier dionysien. Le départ sera donné à 7h30 au case. Les coureurs pourront également participer à l'épreuve en relais à 3.

Moto: Motocross du Tampon

Le Moto Club du Tampon organise une manche du championnat régional de MX ce dimanche sur le circuit du Petit Tampon. La journée débutera à 8h00 par les essais suivis à 9h40 de la 1ère manche, à 13h55 de la seconde puis à 16h40 de la 3ème manche (uniquement pour la catégorie MX1).

Trail: Dodo Trail

Plusieurs traileurs réunionnais seront à l'île Maurice ce week end pour courir le Dodo Trail. Le départ sera donné dimanche à 5h30 du Morne Brabant pour rejoindre 50km plus loin le site de Riverland à Tamarins. Les coureurs auront également la possibilité de faire l'épreuve en relais à 2 ou bien des courses moins longues, de 25 et 10km.

Escalade: Coupe du monde de difficulté

Manon Hily participaera ce week end à une coupe du monde de difficulté avec l'équipe de France sénior. L'épreuve aura lieu à Villars en Suisse avec les qualifications vendredi et les phases finales samedi.

Surf: J-Bay

La Réunionniase Johanne Defay débute aujourd'hui la 6ème étape du World Tour en Afrique du Sud sur le spot de Jeffreys Bay. Au premier tour, la désormais numéro 5 mondiale affrontera l'Américaine Sage Erickson et l'Australienne Sally Fitzgibbons.

BMX: Championnat de France

Le championnat de France de BMX a lieu ce week end en métropole à Sarzeau en Bretagne. Plusieurs pilotes réunionnais ont fait le déplacement et défendront les couleurs de la Réunion sur les différentes épreuves à partir de ce vendredi.