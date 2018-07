Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 9 heures

Et voilà, LE grand jour tant attendu par les 12 490 candidats du bac 2018 est arrivé. C'est en effet ce vendredi 6 juillet 2018 à 8 heures tapantes que les résultats seront publiés. Elles et ils sauront alors si elles et ils ont empoché le précieux sésame ouvrant la porte aux études supérieurs. Admis(e)s au rattrapage certain(e)s sont admis(e)s devront encore bucher et attendre jusqu'au mercredi 11 juillet à partir de 16h, date de la publication des résultats du second groupes. Les autres, celles et celles qui ont échoué auront une année supplémentaire pour se préparer. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout de ne pas lâcher prise. Félicitations aux futur(es) étudiants. En 201, le taux de réussite au premier tour dans l'académie s'élevait à 74,8 %. Imaz Press publie tous les résultats à partir de 8 heures. (Photo archives)

