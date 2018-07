Ce week-end des 7 et 8 juillet 2018, Kélonia fête la journée des tortues marines. Organisées depuis maintenant 20 ans, ces journées ont pour objectifs de sensibiliser les visiteurs à la protection des tortues marines et de leur habitat.

Cette 20ème édition est placée sous le signe du plan de restauration des plages de ponte de tortues marines, mené conjointement par Kélonia et le Centre d’études et de découvertes des tortues marines (CEDTM).

Durant ce week-end, de nombreuses animations sont prévues pour tous les publics. L'accès à Kelonia se fera au tarif de 5 euros.

Voici les différentes animations proposées par Kélonia pour ces journées des tortues marines :

Des jeux :

Kélonia organise des jeux avec à la clée de nombreux lots à gagner dont une sortie pour aller voir les cétacés en catamaran.

Un miroir interactif :

Lors de ces journées de la tortues une animation très originale attend les visiteurs. "Quelle tête auriez-vous si vous étiez une tortue ?" Un miroir intéractif développé par Ashok sera présent à Kélonia les 7 et 8 juillet.

Une exposition de Marie Hangard, céramiste d'art :

Marie Hangard est une jeune artiste réunionnaise décoratrice sur céramique. Elle a travaillé 5 ans dans un atelier de faïences en émaux cloisonnés. Ce qui lui a permis de développer sa créativité, la recherche chromatique et la maitrise de l’harmonie et de l’espace. Elle fait découvrir à travers des oeuvres uniques, une forme de contemplation esthétique, sensible, sensuelle et émotionnelle de la matière céramique, etc. Marie Hangard sera à Kelonia lors des Journées des Tortues Marines des 7 et 8 Juillet 2018.

Le monde de Kelos :

Les visiteurs pourront découvrir les Kelosapiens, les hommes-tortues d'un archipel d'îles situé dans la zone tropicale de la Lémurie. Anaor présentera les hommes-tortues.

Conférence sur les tortues luth :

Margot Thibault donnera une conférence sur les tortues luth le samedi 7 juillet à 17 heures.

Lire à ce propos : Une conférence sur les tortues luth à Kélonia

Tee-shirt collector :

Comme chaque année, Kélonia édite des tee-shirts collector pour les journées des tortues marines.

Le monde selon Nyamba :

L’auteur de livres Jeunesse Patricia Tella sera présente à Kelonia lors des Journées des Tortues Marines pour présenter et dédicacer le tome 2 du Monde selon Nyamba : l’océan plastique.





"Fascinée par la biodiversité, par les reptiles en général et notamment par les tortues, j’ai, depuis depuis plus de vingt ans, effectué plusieurs voyages dans le monde afin de pouvoir les observer dans leur biotope naturel et travailler avec des associations locales en faveur de leur protection. A l'aide de mon personnage principal, Nyamba la tortue verte, il me tient particulièrement à coeur de sensibiliser le public à la cause animale et à l'écologie en abordant les problèmes sociaux, économiques et éthiques qui se posent au sein de la société dans laquelle nous vivons. Dans mon premier roman, Le Monde selon Nyamba paru en mars 2013, j'abordais la question du braconnage qui, malgré les mesures protectrices internationales en vigueur, sévit encore à travers le monde.



En 2018, j'ai le plaisir de vous présenter Le Monde selon Nyamba II - L'océan Plastique, paru aux éditions de "La Maison Rose", dans lequel je traite de la problématique du plastique omniprésent dans les océans et qui constitue une catastrophe écologique et sanitaire sans précédent pour la faune marine. "