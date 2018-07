Publié il y a 46 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Il devrait atteindre les Antilles, ce dimanche 8 juillet 2018, l'ouragan Beryl de catégorie 1 a poussé les représentants de l'Etat a placé la Martinique et la Guadeloupe en vigilance "jaune". Saint-Martin, Saint-Barthélémy et la Dominique sont aussi placés sous surveillance. Vendredi, l'ouragan était situé à 17h00 (heures locales) à environ 1550 kilomètres dans l'Est Sud Est de l'arc antillais. Il se déplace vers l'Ouest à 24km/h.

