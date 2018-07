Publié il y a 17 minutes / Actualisé il y a 15 minutes

A 6h02, ce samedi 7 juillet 2018, les pompiers ont été appelés pour une sortie de route : une voiture est tombée dans un ravin d'une profondeur de huit mètres. Les secours déplorent quatre victimes : deux personnes décédées (un homme et une femme) et deux autres personnes (un homme et une femme) en "urgence absolue". Les pompiers, le Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et les gendarmes sont sur place. La sortie de route serait survenue quelques heures plus tôt dans la nuit, et sur la départementale en direction de Saint-Gilles les Hauts. (Photo d'illustration)

