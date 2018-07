Publié il y a 7 minutes / Actualisé le Jeudi 05 Juillet à 08H59

Le diplôme universitaire République et religions ouvre une seconde session de formation s'adressant aux personnes intéressées par la compréhension des relations entre les pouvoirs publics et les institutions cultuelles. Cette formation répond à une demande exprimée notamment par les pouvoirs publics d'apporter des connaissances sociologiques, historiques et juridiques sur les questions religieuses dans le cadre républicain.

Le diplôme universitaire République et religions ouvre une seconde session de formation s'adressant aux personnes intéressées par la compréhension des relations entre les pouvoirs publics et les institutions cultuelles. Cette formation répond à une demande exprimée notamment par les pouvoirs publics d'apporter des connaissances sociologiques, historiques et juridiques sur les questions religieuses dans le cadre républicain.