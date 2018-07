Le Medef, Mouvement des entreprises de France, a publié un guide d'introduction à la qualité de vie au travail pour accompagner les TPE et PME réunionnaises dans l'élaboration de leur stratégie. Nous publions le communiqué du Medef ci-après :

Comme suite à une enquête menée par le Medef sur la Qualité de Vie au Travail (QVT), il ressort que pour, pour 82 % des salariés interrogés - plutôt et tout à fait d’accord -, " les actions de QVT mises en place par ma direction sont un facteur très important pour moi ".

Cela confirme que cette thématique de la QVT, qui s’est développée dans le cadre de la RSE, notamment au sein des grandes entreprises, est reconnue comme un facteur de cohésion décisif et de productivité pour booster la motivation des équipes. A ce titre, elle mérite par conséquent d’être inscrite au cœur de la stratégie de l’entreprise.

C’est pourquoi le Medef met à disposition des dirigeantes et des dirigeants d’entreprise, en particulier à l’adresse des TPE et PME, un nouveau guide qui est une " Introduction à la Qualité de vie au travail. "

Philippe Maillard, président de la commission social du Medef Réunion : " Il s’agit d’aider les chefs d’entreprises à découvrir le sujet, à approfondir leurs connaissances pour leur entreprise et leurs collaborateurs. Il apparaît parfois compliqué de définir ce nouveau concept pour l’entreprise, de ne pas se perdre dans l’ensemble des initiatives existantes, et de faire le lien avec les démarches et obligations adjacentes (égalité, prévention des risques psychosociaux, évaluation des risques professionnels). Car la QVT englobe les conditions, l’environnement et les relations de travail, la conciliation des temps, la reconnaissance du travail effectué, le climat social, l’égalité professionnelle, le partage de la valeur ajoutée. Toutes dispositions qui permettent d’installer un climat de confiance et une atmosphère de partage au sein de l’entreprise, constituent autant d’éléments d’un dialogue social efficient.

Le Medef Réunion encourage l’ensemble des entreprises à consulter le guide afin d’approfondir leur démarche QVT.

Contacter le Medef Réunion au 02 62 20 01 30 pour réfléchir à la bonne adaptation de ses pratiques porteuses de sens et deperformance. "