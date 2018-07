L'Union française des oeuvres laïques d'éducation physique (UFOLEP) organise une nouvelle édition du Playa Tour ce dimanche 8 juillet 2018 sur le boulodrome de la plage de l'Ermitage de 9h à 18h. Cette manifestation est l'occasion de proposer des activités sportives ouvertes à tous dans un cadre convivial, ludique et pédagogique. Voici le communiqué de presse de l'organisatrice :

"L’objectif de l’évènement est de faire la promotion du sport pour tous et d’inciter à la pratique régulière de sport dans un esprit de bien-être et de santé.

Lors de cette manifestation nous proposerons différentes activités sportives, mais également des informations au public autour de la santé et du bien-être.

La journée sera teintée de joie et de bonne humeur. Chaque participant pourra choisir son activité (Fitness, Parcours training, boxe éducative, ballon paille, marche nordique, rugby à 5, tchoukball, tennis, et molky), c’est ce qu’on appelle UFO Bouzé. Juste après les séances d’activités il y aura une Zumba (UFO Move) suivie de la pause déjeuner,UFO Manzé.

L’après-midi les participants auront le choix de se défier sur un parcours pour les plus intrépide (UFO Games) et de l’initiation à de la danse en ligne et à la zumba cardio.

Enfin il y aura une Zumba géante suivie d’une scène musicale ouverte.

Vous voulez découvrir de nouvelles activité et passer un super dimanche animée pour grands et moins grands, cette journée est faite pour VOUS !

Pour bien commencer les vacances en pleine santé, venez participer au Playa tour 2018!

Pour participez, inscrivez-vous en cliquant ici