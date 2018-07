Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 2 au 6 juillet 2018 :



Après les CP, les CE1 - Il y aura 861 classes à 12 élèves à la prochaine rentrée scolaire

Depuis un an déjà, les écoles de La Réunion situées en Réseau d'éducation "super-prioritaire" (REP+), ont vu leurs classes de CP être dédoublées, pour accueillir 12 élèves en moyenne. Sur l'île, les sept municipalités concernées ont du réaliser certains aménagements pour mettre la réforme du gouvernement Macron à exécution. Un an plus tard, certaines d'entre elles renouvellent l'opération, cette fois-ci pour les classes de CP situées en REP et pour celles de CE1, classées en REP+. Tout doit être prêt dans deux mois, pour la rentrée scolaire.

- [VIDÉO] L'ONF assure que "tout a été validé" : Etang-Salé : l'installation de Bioparc dans la forêt fait polémique

Dans une vidéo publiée sur son blog, l'association citoyenne de Saint-Pierre a dénoncé l'abattage d'arbres opéré par l'Office nationale des forêts (ONF) dans la forêt de l'Etang-Salé. Cette vidéo faite par le musicien et lanceur d'alerte Maloyab critique ouvertement le projet qui est à l'origine de ces abattages. À savoir l'installation sur ce site d'un parc animalier, le Bioparc. Au-delà de l'abattage d'arbres, l'association pointe du doigt la concession de 8,5 hectares de la forêt de l'Etang-Salé. Interrogé par Imaz Press, l'ONF assure que "tout a été validé". Le futur gérant du Bioparc Bernard Gougache assure "je suis locataire de la parcelle, j'ai toutes les autorisations pour ce projet". Il a demandé une dérogation pour pouvoir disposer de deux papangues dans sont parc mais la société d'étude ornithologique de La Réunion s'y est opposée.

- Un tramway pourrait relier l'aéroport à Saint-Denis

En intervenant au micro de Réunion la 1ère, Jean-Pierre Marchau, vice-président de la commission Transports et Déplacements de la Cinor semble avoir devancé son "patron", Gérald Maillot. Il a, en effet, annoncé un projet de grande ampleur que la Cinor envisage, en partenariat avec la Région et la Ville dyonisienne. Il s'agit de créer une ligne de tramway reliant l'aéroport Roland Garros au centre-ville de Saint-Denis. Le tout, pour la "modique" somme d'environ 350 millions d'euros.

[VIDÉOS/PHOTOS] Reportage à la fourrière de Sainte-Marie - 80% des chiens errants sont euthanasiés

L'errance animale alimente les débats, en ce moment, à La Réunion. "Il y a trop de chiens abandonnés", "on en voit partout sur les routes", "ils dévorent les bêtes des agriculteurs"... Chaque habitant a conscience de cette problématique. Pour autant, le nombre de chiens errants récupérés chaque jour par la fourrière, notamment celle de Sainte-Marie, ne diminue pas. Et les euthanasies s'enchaînent.

- Youpi ou bouh : Bac 2018 - Le jour des résultats est arrivé

Et voilà, LE grand jour tant attendu par les 12 490 candidats du bac 2018 est arrivé. C'est en effet ce vendredi 6 juillet 2018 à 8 heurs tapantes que les résultats seront publiés. Elles et ils sauront alors si elles et ils ont empoché le précieux sésame ouvrant la porte aux études supérieurs. Admis(e)s au rattrapage certain(e)s sont admis(e)s devront encore bucher et attendre jusqu'au mercredi 11 juillet à partir de 16h, date de la publication des résultats du second groupes. Les autres, celles et celles qui ont échoué auront une année supplémentaire pour se préparer. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout de ne pas lâcher prise. Félicitations aux futur(es) étudiants. En 201, le taux de réussite au premier tour dans l'académie s'élevait à 74,8 %. Imaz Press publie tous les résultats à partir de 8 heures.