Le 3 juillet, un Job Dating pour l'emploi des jeunes a eu lieu à Saint-Pierre en fin de journée. Ce rendez-vous, organisé par la start-up Wizbii en collaboration avec le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, a réuni 101 candidats autour de 9 entreprises locales. Une belle opportunité pour les jeunes désireux de trouver un premier emploi de se faire remarquer sur le marché du travail, tout en partageant un moment convivial autour d'un buffet ! Et l'occasion de mieux connaître Wizbii, une plateforme professionnelle pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, créée par trois anciens étudiants d'une école de commerce grenobloise. Cette plateforme met en relation les entreprises et les étudiants et jeunes diplômés à la recherche de stages, de contrats en alternance et bien sûr d'emploi. Adepte des cocktails recrutement, comme celui organisé à Saint Pierre le 3 juillet, la plateforme Wizbii a permis, l'an dernier, à près de 40 000 jeunes de trouver un emploi.

