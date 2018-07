BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche 8 juillet 2018 :



- Divine restauration de trois toiles à la Cathédrale de Saint-Denis : L'usure du temps reprend des couleurs

- À défaut d'adopter un mec - Et si vous adoptiez un artiste...

- Sur les traces de Jigoro Kano Sensei : Judo - Le Dojo Huang s'envole pour le Japon

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Un temps humide ce dimanche

Divine restauration de trois toiles à la Cathédrale de Saint-Denis : L'usure du temps reprend des couleurs

Réalisées entre 1899 et 1905, ces trois immenses toiles font l'objet d'un chantier de restauration depuis mars dernier. Dès septembre prochain, le public pourra apprécier le travail de restauration effectué à la demande de la Direction des Affaires Culturelles Océan Indien.

À défaut d'adopter un mec - Et si vous adoptiez un artiste...

Comment faire connaître et propulser les artistes locaux ? Ce n'est pas "adopte un mec", un site web de rencontre, mais d'"adopte un artiste" dont on parle. Un jeune Réunionnais a eu l'idée de créer une plateforme qui permet aux internautes de découvrir et de soutenir les artistes réunionnais. Cette plateforme s'appelle "Adopte un artiste" et son créateur Rudy Bonte participe au concours des entreprises innovantes 2018 organisé par la Technopole de La Réunion. Il a inventé le "réseau social d'art" péi.

Dix ans après le séjour à Pékin dans l'euphorie des J.O 2008, le Dojo Huang/Judo Club de l'Amitié renouvelle un séjour sur le continent Asiatique, un groupe de judokas fera le voyage jusqu'au Japon en juillet 2018, marchant sur les pas de Maître Jigoro Kano, le créateur du judo. C'est une première pour un club de judo de La Réunion.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Classe à 12, bioparc, tramway, chiens, résultats du bac

Retour sur les actualités qui ont marqué cette semaine du 2 au 6 juillet 2018 :

- Après les CP, les CE1 - Il y aura 861 classes à 12 élèves à la prochaine rentrée scolaire

- [VIDÉO] L'ONF assure que "tout a été validé" : Etang-Salé : l'installation de Bioparc dans la forêt fait polémique

- Un tramway pourrait relier l'aéroport à Saint-Denis

- [VIDÉOS/PHOTOS] Reportage à la fourrière de Sainte-Marie - 80% des chiens errants sont euthanasiés

- Youpi ou bouh : Bac 2018 - Le jour des résultats est arrivé

Que dit ma Tante Rosina pour ce dimanche? Un temps plus humide que la veille, avec la présence de nuages presque sur tout l'île. Dans le Sud, des précipitations pourraient survenir et gâcher le dimanche de certains. Et surtout, les températures baissent encore. Elles ne devraient pas excéder les 25°C. Avec les rafales de vent qui feraient leur apparition, il risque de faire frais, dans les hauts et sur le littoral. Bon dimanche!