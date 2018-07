Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

La championne réunionnaise de surf, Johanne Defay, participe au championnat Corona Open J-Bay en Afrique du Sud. Elle a commencé ce samedi 7 juillet 2018 lors des premier et second tours. Au R2, elle a facilement dominé Macy Callaghan en marquant un 6,67 puis un 8,00 pour filer au R3 où elle a retrouvé "ses copines", Bianca Buitendag (ZAF) et Carissa Moore (HAW).

