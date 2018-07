Le Pôle Espoir a remporté trois titres de champion de France et deux titres de vice-champion de France, le week-end dernier. Voici le communiqué de presse de la ligue réunionnaise de la fédération française de montagne escalade :

"Ce week-end, Chambéry accueillait le premier championnat de France d’escalade poussins et benjamins de l’histoire et ce sont les cinq jeunes réunionnais du Pôle Espoir qui ont marqué les esprits en remportant trois titres (sur 4 possibles) de Champion de France et deux titres de vice-champion de France!

Ce championnat est une épreuve de combiné avec trois épreuves qui se déroule sur deux jours : quatre voies pour l’épreuve de difficulté du premier jour, suivi le lendemain d’un parcours de huit blocs pour la deuxième épreuve ainsi que quatre tentatives chronométrées dans deux voies identiques pour l’épreuve de vitesse.

Max Bertone (club 7A l’ouest) remporte le titre haut la main en poussin. Max sort toutes les voies de difficulté, réalise le meilleur score en bloc avec 7 blocs en 8 essais et s’octroie les meilleurs chronos sur la voie de vitesse !

Oriane Bertone (club 7A l’ouest) remporte le titre magistralement en benjamine en s’offrant toutes les voies proposées de l’épreuve de difficulté dont deux 7C+/8A ainsi que les 8 blocs proposés en 9 essais et en s’offrant aussi la deuxième place de l’épreuve de vitesse (à un centième de la première, la réunionnaise Manon Lebon (Austral Roc).

Margot Bertone (club 7A l’ouest) remporte le titre de vice-championne de France en benjamine. Combative et concentrée elle tire son épingle du jeu par sa régularité sur les trois épreuves. 6ème en difficulté, Margot consolide son classement avec la 5ème place de l’épreuve du bloc et distance ses concurrentes grâce à une très bonne troisième place acquise sur l’épreuve de vitesse.

Sam Poullain (club 7A l’ouest) remporte le titre de très belle manière en benjamin. Deuxième de l’épreuve de difficulté puis troisième ex-aequo en vitesse, il s’ouvre le chemin de la victoire en gagnant la dernière épreuve du dimanche après-midi, le bloc, avec 7 réalisations (dont le bloc le plus dur du circuit).

Marius Payet-Gaboriaud (Austral Roc) remporte le titre de vice-champion de France en benjamin. En fin de la première journée, il passe dans les derniers concurrents et fait preuve d’une belle maîtrise en s’octroyant la troisième place de l’épreuve de difficulté. Premier de l’épreuve de vitesse du dimanche matin, Marius se retrouve en tête du classement provisoire avant la dernière épreuve, talonné par son copain Sam à la deuxième place. Bien que réalisant le bloc le plus dur du contest en seulement deux essais, il ne termine que 7ème de l’épreuve.

Félicitations à nos cinq champions du Pôle Espoir Escalade de l’Outre-Mer qui clôturent remarquablement leur saison avec chacun une belle médaille autour du cou!"