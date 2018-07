Vendredi soir, au Théâtre de Champ Fleuri à Saint-Denis, la 9ème promotion du réseau Alumni était à l'honneur lors de la traditionnelle remise de diplômes. Occasion de rencontrer son parrain, le Dr Luc Nicolas Véchot, Associate Professor à l'Université Texas A&M de Doha au Qatar.

Originaire du Port, le Dr Luc Nicolas Véchot est Associate Professor à l'Université Texas A&M de Doha au Qatar et mène en parallèle une activité professionnelle à Lyon. Après deux ans à l'Université de La Réunion, il a poursuivi ses études en métropole : par un cursus à l'Université de Lyon, puis à l'Ecole nationale supérieure des Mines de Saint-Etienne. Et c'est avec enthousiasme qu'il s'est exprimé devant l'ensemble des étudiants et de leurs proches lors de la cérémonie, tout comme le Doyen de la Faculté des Sciences et Technologies, le Pr Brigitte Grondin-Pérez.

Terminant sa première année de mandat à la direction de l'UFR Sciences et Technologies, le Professeur Grondin-Pérez a salué l'ensemble des lauréats, en leur souhaitant succès et réussite dans leur vie personnelle et professionnelle, leur rappelant que le diplôme était le reflet d'un socle de connaissances et de compétences acquises qui leur appartenait dorénavant d'enrichir. "La valorisation du diplôme se fait par l'action, par le travail que vous allez mener. A l'UFR Sciences et Technologies, notre ambition est de former des étudiants aptes à répondre aux défis de leur temps, dans les domaines des sciences fondamentales et technologiques. Du travail, de la curiosité et de l’énergie vous seront nécessaires. Ils seront le gage de votre réussite et de notre succès. Vous êtes les piliers de nos sociétés en pleine mutation."



C'est dans cette dynamique que l'UFR Sciences et Technologies souhaite poursuivre son développement. Outre le recours au mode d'apprentissage par projets, de nouveaux diplômes seront proposés en double cursus, notamment le DU "Economie pour les Mathématiciens" qui sera la nouveauté de la prochaine rentrée. Ce diplôme, suivi en parallèle du cursus traditionnel, a pour vocation de faciliter l'intégration des étudiants dans le monde de l'entreprise. Il est le fruit d'un rapprochement avec les acteurs économiques, pour une meilleure adéquation du triptyque formation-compétence-emploi. D'autres projets sont envisagés dans les mois à venir et viseront, entre autres, à créer davantage de liens entre étudiants de l'UFR Sciences et Technologies et avec ses partenaires, les entreprises locales, les institutions et le monde de la recherche.