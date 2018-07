Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Que dit ma Tante Rosina pour ce dimanche? Un temps plus humide que la veille, avec la présence de nuages presque sur tout l'île. Dans le Sud, des précipitations pourraient survenir et gâcher le dimanche de certains. Et surtout, les températures baissent encore. Elles ne devraient pas excéder les 25°C. Avec les rafales de vent qui feraient leur apparition, il risque de faire frais, dans les hauts et sur le littoral. Bon dimanche!

