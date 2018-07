Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Vendredi 06 Juillet à 15H52

"Le monde de la photographie écrit une lettre ouverte à la ministre de la Culture, Françoise Nyssen, et au Président, Emmanuel Macron. Il alerte sur les conditions de plus en plus difficiles d'exercice du métier et demande des mesures concrètes" écrit liberation.fr pour présenter une tribune publiée il y a quelques jours par "des photographes indépendants ou membres d'agences, de collectifs..."

