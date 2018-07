Elle a débuté le 3 juillet 2018 et elle se terminera le 31 juillet 2018 : l'exposition "Au fil de nos fragilité" est à découvrir à la médiathèque Antoine Louis Roussin de Saint-Benoit.

Proposée par la Compagnie Danses en L’R, cette exposition retrace un projet unique mené sur deux ans par une compagnie dirigée par Eric Languet, la réalisatrice Raphaëlle Bruyas et l’Association Stela – DesArts//DesCinés de Saint Etienne.

Trois photographes stéphanois – Anthony Faye, Bernard Toselli et Seghir Zouaoui – ont posé leur regard sur cette création participative pluridisciplinaire, qui a mobilisé́ plus de vint habitants et artistes professionnels autour du thème de "la fragilité".

L'entrée est libre et gratuite.