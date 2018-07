Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Kelonia a proposé un week-end spécial pour fêter les tortues marines. L'occasion, pour le directeur Stéphane Ciccione, d'évoquer l'observation de plus en plus importante de tortues sur l'île, et d'annoncer un nouveau projet. La structure veut s'agrandir pour pouvoir accueillir tous ses visiteurs.

