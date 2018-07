Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La France a affronté l'Urugay ce vendredi 6 juillet 2018 et l'a remporté 2-0 à la fin d'un match haletant. Le débat sur l'impartialité de l'arbitre était déjà ouvert avant ce match. Et pour cause, l'arbitre de cette rencontre était argentin, après la défaite de l'Argentine face à la France à un but près le samedi 30 juin. Le public avait déjà des soupçons de favoritisme envers cet arbitre qui aurait favorisé les Uruguayens. Cette fois, l'histoire se répète. Pour le match de demain soir,mardi 10 juillet, où la France affrontera la Belgique, c'est un arbitre urugayen qui a été désigné. Il n'en fallait pas plus pour faire parler les amateurs de football et remettre sur le tapis les doutes quant à l'impartialité de l'arbitre désigné. Une blague belge ?

La France a affronté l'Urugay ce vendredi 6 juillet 2018 et l'a remporté 2-0 à la fin d'un match haletant. Le débat sur l'impartialité de l'arbitre était déjà ouvert avant ce match. Et pour cause, l'arbitre de cette rencontre était argentin, après la défaite de l'Argentine face à la France à un but près le samedi 30 juin. Le public avait déjà des soupçons de favoritisme envers cet arbitre qui aurait favorisé les Uruguayens. Cette fois, l'histoire se répète. Pour le match de demain soir,mardi 10 juillet, où la France affrontera la Belgique, c'est un arbitre urugayen qui a été désigné. Il n'en fallait pas plus pour faire parler les amateurs de football et remettre sur le tapis les doutes quant à l'impartialité de l'arbitre désigné. Une blague belge ?