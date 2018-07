Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 9 heures

Quel temps pour ce lundi 9 juillet 2018? J'ai demandé à ma Tante Rosina. Elle m'a prédit un temps toujours nuageux et humide (à peu près comme hier). Elle m'a surtout dit que les nuages et les éclaircies allaient se disputer le ciel un peu partout, et toute la journée. Les rafales vont souffler sur le territoire : on devrait avoir un vent frais avec cet hiver austral installé depuis peu. Et dans le sud-est, quelques précipitations pourraient être observées. Bonne journée!

