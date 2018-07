Proposée l'année dernière par le sénateur mahorais LREM, Thani Mohamed Soilihi, la limitation du droit du sol à Mayotte pourrait bien être appliquée d'ici peu. Cette proposition de loi qui prévoit que tout enfant né à Mayotte ne pourra être régularisé que si l'un des parents réside légalement en France depuis au mois trois mois, remet en cause un principe fondamental de la République. Pour le sénateur, c'est LA solution pour limiter l'immigration comorienne excessive sur l'île. En revanche, pour Jean Fauconnet, défenseur réunionnais des droits de l'homme, cela contredit l'esprit du droit français et ses valeurs républicaines.

Lors de son précédent mandat, en février 2017, le sénateur mahorais Thani Mohamed Soilihi portait déjà cette volonté de limiter le droit du sol à Mayotte. Mais l'amendement qu'il avait proposé avait été rejeté par le Parlement "pour motif constitutionnel".

Réélu en septembre dernier, Thani Mohamed Soilihi n'a pas lâché l'affaire. "Quand j'ai vu que la loi sur l'immigration était programmée cette année, j'ai préparé une proposition de loi raconte-t-il. J'ai demandé au président du Sénat de la soumettre au Conseil d'Etat et il a accepté de jouer le jeu." Convoqué à plusieurs reprises par le Conseil d'Etat pour expliquer ses motivations, le sénateur a participé à des débats qui ont duré près de huit heures.

Pour appuyer sa volonté de limiter le droit du sol à Mayotte, ce sénateur a mis en avant l'article 73 de la Constitution, qui permet aux territoires d'outre-mer de faire valoir certaines de leurs caractéristiques pour bénéficier de mesures législatives qui leur sont propres.

"Loin de moi l'idée de remettre en cause ce principe fondamental"

Résultat : le Conseil d'Etat a émis un avis favorable le 5 juin. Autrement dit, il a estimé que cette proposition de loi n'était pas contraire à la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle ne mettait pas en péril la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un argument sur lequel insiste Thani Mohamed Soilihi : "Loin de moi l'idée de remettre en cause ce principe fondamental de la République qu'est le droit du sol".

Néanmoins, selon lui, il est indispensable que ce droit soit aménagé à Mayotte, pour lutter contre l'immigration clandestine excessive "qui n'existe nulle part ailleurs".

"73% des naissances émanent de femmes étrangères"

"Mayotte, c'est 10 000 naissances par an dont 73% émanent de femmes étrangères qui sont venues à Mayotte pour accoucher" précise le sénateur avant d'ajouter : "Pour permettre à ces enfants d'être scolarisés, il faudrait construire une salle de classe par jour".

Deuxième caractéristique qui lui permet de faire jouer l'article 73 de la Constitution : "Mayotte est le seul territoire français habité à être revendiqué par un pays étranger : les Comores. C'est d'ailleurs un prétexte utilisé par les dirigeant comoriens pour encourager leurs administrés à venir s'installer chez nous".

Pour Thani Mohamed Soilihi, sa proposition "n'a rien à voir avec celle émise par Laurent Wauquiez " qui, en mars dernier, a déclaré : "Je demande qu'à Mayotte, on sorte des conditions d’application du droit du sol et qu’on revienne à un principe de bon sens. Quand un enfant naît ici de parents clandestins, ça ne peut pas aboutir à l’octroi de la nationalité française ".

"Je me démarque de cette proposition car pour moi, il n’est pas question de supprimer le droit du sol mais de modifier ses modalités afin qu’il cesse d'être fraudé en masse" justifie le sénateur.

"Si un enfant est né sur le territoire national, il est français. Point barre"

Selon Jean Fauconnet, président de la Ligue des droits de l'homme de la Réunion, cette proposition de loi n'est qu'"un semblant de début de solution qui ne changera rien du tout". Et qui contredirait "l'esprit du droit français et les valeurs républicaines". "Si un enfant est né sur le territoire national, il est français. Point barre" s'agace-t-il.

Il ajoute : " En effet, Mayotte est la première maternité de France mais rien n'a été fait en partenariat avec les Comores pour régulariser la situation". D'ailleurs le sénateur mahorais le confirme : "les relations sont plus que tendues avec les Comoriens". Aussi, pour Jean Fauconnet, sa proposition ne fera que "reculer le droit français " : " On a créé cette ghettoïsation de Mayotte et aujourd'hui on se retrouve dans une situation inextricable. On essaye donc de trouver une situation symbolique."

Il l'affirme : "même avec cette limitation du droit du sol, les Comoriens vont continuer à avoir des enfants à Mayotte de façon illégale. Il s'agit là d'une solution à court terme".

Soutien de Macron : "il oublie ce qu'est l'humanité"

Le jeudi 28 juin, Emmanuel Macron a affirmé soutenir cette démarche de limitation du droit du sol. Si Thani Mohamed Soilihi se dit "très content " par cette déclaration, elle est loin d’étonner Jean Fauconnet. "C'est de la politique. Lorsqu'il était en campagne présidentielle, Emmanuel Macron a beaucoup parlé de la richesse de l'immigration. Maintenant qu'il est président, il oublie ce qu'est l'humanité. Il n'y a qu'à voir le traitement qu'il a réservé aux migrants à Calais..."

Le président de la République n'est pas le seul à encourager la démarche du sénateur. Le député de Mayotte, Mansour Kamardine (Les Républicains), trouve que "c'est une très bonne initiative qui s'inscrit dans le cheminement de la lutte contre l'immigration clandestine". Il estime qu’elle permettra "d'en dissuader plus d'une à venir accoucher à Mayotte. Certaines femmes le disent clairement : elles veulent donner naissance à Mayotte pour donner la nationalité française à leur gamin".

A Mayotte, "aucun service public n'arrive à suivre"

Aussi, pour lui "l'immigration est un facteur de déstabilisation des sociétés". Pour exemple, il déclare : "à Maytotte, l'hôpital n'est pas apte à accueillir tout le monde alors on propose aux malades d'aller se soigner à La Réunion ou en Métropole. Il y a aussi trop d'élèves alors on est obligé de faire un système de rotation en journée pour pouvoir permettre, à tous, d'aller à l'école". Il en profite pour tirer la sonnette d'alarme : "la situation est vraiment explosive. Aucun service public n'arrive à suivre".

Pour les adeptes, comme lui, de la limitation du droit du sol, l'argument phare reste celui de l'insécurité qui règne à Mayotte. "L'immigration entraîne des problèmes de délinquance et de prostitution déclare Thani Mohamed Soilihi. La population arrivée en masse se retrouve dans une situation précaire. Elle essaye de survivre mais est-ce un avenir pour un enfant?" Mansour Kamardine enchaîne: "les clandestins ont besoin de manger et de vivre alors ils agressent et violentent les Mahorais".

Limiter le droit du sol, "je ne vois pas en quoi ça porte atteinte aux valeurs de la République" affirme-t-il avant d'ajouter : "D'ailleurs, cette mesure ne réglera pas, à elle seule la pression migratoire. Il faut contrôler les frontières car ici, à Mayotte, ça passe comme dans un moulin..."

Mercredi dernier, les députés et sénateurs se sont réunis en commission mixte paritaire pour évoquer le projet de loi "asile-immigration". Mais ils ne sont pas parvenus à surmonter leurs désaccords. Aussi, ce projet repassera en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale à partir du 25 juillet 2018, puis au Sénat. Et ce, avant sa lecture définitive en septembre, par les députés, qui auront le dernier mot.

"Maintenant que ma proposition de loi a été validée par le Conseil d'Etat, elle est autonome. Je ne lâcherai pas" assure Thani Mohamed Soilihi.

