Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 9 minutes

La campagne sucrière a commencé ce lundi matin 9 juillet 2018 dans le nord et l'est de La Réunion. Les coupeurs ont commencé à tailler leurs premières cannes dès ce week-end, afin d'être à l'heure, ce lundi matin, au rendez-vous des cachalots ces poids lourds chargés de cannes et de sucre. Dans l'ouest et le sud la coupe commencera le lundi 23 juillet. Les planteurs ont jusqu'au mois de décembre pour livrer leur production. Cela dans un contexte où la réduction des quotas sucriers par l'Europe et celle d'une campagne "mitigée" par rapport à l'an dernier se conjuguent pour mettre le moral des agriculteurs en berne. Mais la kouo kane s'est aussi l'occasion de réaliser de belles images et le photographe d'Imaz Press ne s'en est pas privé

