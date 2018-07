Ce lundi 9 juillet 2018, le maire de Saint-Louis Patrick Mallet a décidé d'agir pour "le retour de la libre administration de sa commune". La ville de Saint-Louis, était en déficit depuis huit ans. Le 18 avril 2018, le conseil municipal avait validé, au titre de l'exercice budgétaire 2017, le bilan au 31 décembre 2017 qui fait état de la "résorption totale du déficit" de la commune. Le maire a symboliquement cadenassé la mairie pour dire au représentant de l'Etat que "nous sommes capables de gérer nous-mêmes notre budget".

"Le 18 avril dernier, le conseil municipal a validé, au titre de l’exercice budgétaire 2017, le compte administratif de la commune qui permet de constater au 31/12/2017 la résorption totale du déficit de la section de fonctionnement du budget communal.

En effet, après plus de 8 années de déficit, notre section de fonctionnement retrouve, enfin, un résultat excédentaire de plus de 56000 €.

Les efforts de réduction drastique des dépenses, d’optimisation des recettes et la trajectoire financière que nous avons adoptée depuis 4 ans ont permis d’atteindre cet objectif d’équilibre avec une année d’avance au regard de l’exigence posée par la chambre régionale des comptes.

Nous avons poursuivi cet objectif en veillant à consacrer l’amélioration du cadre de vie, la réussite scolaire et la cohésion sociale.

En effet, depuis 4 ans maintenant le niveau de la délinquance baisse à Saint-Louis et l’année 2017 ne fait pas exception à la règle. Nous œuvrons pour redonner une image positive de notre ville ainsi qu’un environnement sain et préservé. Le fleurissement et l’entretien de nos parcs et jardins offrent à la population des espaces de repos, de retrouvailles et de partage.

Après la rénovation du bâti scolaire, nous avons entrepris d’améliorer le quotidien des élèves au sein même de leurs classes par l’acquisition de lits empilables pour les enfants de maternelles et la dotation des écoles d’un budget de 17 euros par élèves pour la fournitures de matériels scolaires et pédagogiques. C’est ainsi une augmentation de 13% qui bénéficie directement à nos enfants.

Enfin, la cohésion sociale a été confortée au sein de l’ensemble de nos quartiers : les habitants sont associés aux décisions qui interviennent sur leurs quartiers. De plus, l’accompagnement des associations est maintenu grâce à l’attribution de subventions ou encore à l’organisation de la journée de fête des associations qui permet de les mettre en relation avec la population.

Depuis le 16 décembre 2015, nous avons signé le Contrat de Ville 2015-2020 avec l’État. Chaque année, nous déployons la programmation des actions du cadre du Contrat de Ville au cœur des quartiers en partenariat avec les représentants de l’Etat, d’autres collectivités locales, des bailleurs sociaux, des conseils citoyens,…

A Saint-Louis, le contrat de ville est à l’heure de la stabilisation et de la consolidation de notre Politique de la ville grâce à une équipe renforcée et un mode de fonctionnement qui arrive à maturation.

Chaque année, ce sont entre 300000 et 500000 € que nous engageons dans le contrat de ville en fonctionnement et autant en investissement. En 2017, nous avons réussi à relever un double défi :

déployer notre programme d’actions au cœur des quartiers ;

faire face au retour à un taux de cofinancement contractualisé classique de 50% de l'Etat ;

Parce que nous sommes convaincus qu’il s’agit d’un outil utile au développement des quartiers prioritaires, nous tenons à réaffirmer notre engagement en matière de Politique de la ville et à mettre en exergue la qualité des avancées obtenues, tout en soulignant l’ampleur du chemin qu’il reste à parcourir.

En matière d’investissement, chaque année depuis 2015, nous avons réussi, à maintenir un niveau 2 fois plus important que celui de l’année 2011 et 3 fois supérieur à celui de l’année 2010. Il reste néanmoins très insuffisant au regard des retards accumulés et de la vétusté du patrimoine communal.

Quelques chiffres pour étayer mes propos :

En 2007 et 2008, Le niveau d’investissement de Saint-Louis s’élève à 39 millions d’euros soit une moyenne sur 2 ans de 19 millions €/an.

En 2009, il tombe à 13 millions €

De 2010 à 2013, c’est la chute brutale avec une moyenne de 5,5 millions par an. Ce niveau atteint même un plancher de 3,9 millions € en 2010

Depuis 2014, nous avons fait le choix et nous avons réussi à relancer cet investissement malgré le fait que la Ville ne pouvait plus souscrire d’emprunt à cause de sa situation budgétaire.

En 2015, nous investissons pour plus de 10 millions d’euros principalement dans les routes et les écoles.

En 2016, nous faisons 13 millions d’euros de dépenses d’équipement.

En 2017, nous avons investi plus de 12,5 millions d’euros en priorisant toujours la rénovation de nos voiries et le bâti scolaire. Par exemple, depuis le début de notre mandat, 17 écoles de la ville ont été rénovées sur les 32 qu’elle compte.

Les travaux de l’école Alcide Baret sont presque terminés ; L’école Paul Hermann aux Makes est toujours en chantier pour un montant total d’investissement de 4,7 millions d’euros et d’autres opérations similaires seront réalisées.

Chaque année nous consacrons 1 millions d’euros de nos investissements à la modernisation des routes. Depuis 2014, ce sont 15 km de voiries communales qui ont été refaites au moyen des travaux en régie. C’est le cas par exemple du Chemin Letchis, du chemin Bellevue, de la Ligne Joson, du chemin Longanis, Cannes Tamarins, pour ne citer qu’eux.

Cette année nous avons même lancé les travaux tant attendus de la rue du Dr Schweitzer qui permettra aux riverains du Ouaki de retrouver l’usage plein et entier de cet axe indispensable pour le quartier.

Nous mettons en œuvre, en partenaires que nous sommes, l’ensemble des engagements du gouvernement comme :

la réduction du temps scolaires qui a coûté à la ville pas moins de 2 millions d’euros,

les dédoublements de classe qui coûteront encore cette année 400000 euros.

Notre encours de dette a diminué de 13,6 millions d’€ depuis 2014 et notre capacité de désendettement est passé de 59 à 13 ans.

A ce titre, l’encours de la dette avec les nouveaux emprunts tirés en 2017 ramené à la population de la commune s’élève à 452 €/ hab ; ratio nettement inférieur à la moyenne nationale de la strate (commune de 50 000 habitants à moins de 100 000 habitants) où l’endettement est de l’ordre de 1 493 € / hab.

Pour 2018, nous poursuivons notre programme municipal en matière de cadre de vie, de réussite scolaire et de cohésion sociale tout en mettant l’accent sur le réseau routier, les écoles, deux secteurs particulièrement touchés par les tempêtes et autres intempéries qui ont frappé notre ville depuis le début de l’année. Nous continuons à aider les plus fragiles en développant une action sociale envers les jeunes et les personnes âgées.

Plus de 4,4 millions d’euros sont prévus sur les voiries et réseaux d’eau pluviale et 3,6 millions sont consacrés au bâti scolaire.

Parallèlement, nous poursuivons avec l’Etat le projet de rénovation du quartier du Gol dont les premiers travaux devraient pouvoir débuter fin 2018 - début 2019.

Nous suivons de très près avec la CIVIS, le projet et les solutions qui peuvent être mises en œuvre rapidement pour sécuriser le littoral de l’Etang du Gol.

Enfin, nous consacrons une étude de rénovation à notre Centre Ville avec une Maîtrise d’œuvre confiée à la SPLA Grand Sud. Ces études seront rendues au premier trimestre 2019 ce qui nous permettra de candidater au programme " Actions Cœur de Ville " soutenues par l’Etat.

Notre budget 2018 tient compte de tous les enjeux auxquels est confrontée notre ville : la nécessité de poursuivre l’investissement, la nécessité de tenir compte des tensions et difficultés sociales que connaît la population, la volonté de transformer l’image de la ville par le quartier du Gol, la prise en compte des contraintes financières gouvernementales.

Cette action, que nous menons également en partenariat avec l’Etat est un projet pour lequel nous avons déjà consacré beaucoup en termes financiers : le coût de l’équipe projet, le fonctionnement du conseil citoyen, le coût des études ont déjà pesé plus d’un million d’euros en fonctionnement et en investissement.

Nous souhaitons adresser nos remerciements au sous-préfet de St Pierre, Vincent Lagoguey, qui a quitté notre territoire vendredi et nous saluons l’aide importante qu’il a apporté à St Louis.

Nous souhaitons dire à notre population combien il nous importe de poursuivre l’amélioration de leur cadre de vie.

Nous souhaitons dire aussi à nos partenaires, financiers et institutionnels, que tout le travail construit avec eux depuis 4 ans nous permet aujourd’hui de regarder l’avenir avec confiance et que nous comptons sur la continuité de leur accompagnement pour poursuivre nos efforts.

C’est pourquoi, 2018 sera également l’année de la structuration de notre administration que nous voulons transversale et tournée sur une communication mieux maîtrisée entre les différents services de la collectivité.

Une démarche de management de l’organisation poursuivant les objectifs vus précédemment a donc été lancée depuis novembre 2017 et sera poursuivie sur les dernières années du mandat dans le but de :

Favoriser la motivation et l’engagement des agents ;

Améliorer l’image de la ville et de l’administration Saint-Louis.

La population de Saint-Louis mérite que nous lui accordions toute notre attention et tous les moyens à notre disposition pour répondre à ses besoins.

Nous avons accompagné la démarche de l’Etat quant à la mise en œuvre des contrats de confiance même si nous avons eu l’occasion de rappeler combien il nous semblait que ce dispositif écornait fortement le principe de libre administration des collectivités locales consacré dans notre Constitution depuis 1982.

Alors nous voulons solennellement dire à ses représentants que nous refuserons, et que la population saint-louisienne refusera, que d’autres enjeux dominent celui prédominant de la prise en compte des intérêts de nos concitoyens.

Nous sommes capables de gérer nous-mêmes notre budget, nous l’avons montré depuis 2014 et nous continuerons dans cette perspective pour parvenir à diminuer la pression fiscale sur nos contribuables comme nous nous y sommes engagés.

Le Maire Patrick MALET