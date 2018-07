BONJOUR. Voici les titres développés ce mardi 10 juillet 2018 :



Police: le GIPN c'est fini, le RAID arrive

Avant la fin mars 2019 il n'y aura plus de Groupement d'intervention de la police nationale (GIPN) à La Réunion. Il sera remplacé par le RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion. Le changement devrait intervenir en février ou en mars 2019 (Photo d'illustration)

Campagne sucrière 2018 - La coupeuse péi divise la filière canne sucre

La campagne sucrière 2018 a démarré dans l'Est et dans le Sud ce lundi 9 juillet 2018. Cette année encore, plusieurs préoccupations s'invitent dans cette campagne. La principale inquiétude des planteurs c'est la coupeuse péi. Cette machine vantée à ses débuts par les usiniers est devenue la bête noire des agriculteurs qui vivent de la canne à sucre. Une machine qui ne coupe que les cannes longues, qui ramasse de la terre, de l'herbe et des non-cannes et qui, en plus, fait chuter de quatre pourcents la richesse des cannes coupées. Les syndicats sont unanimes sur les difficultés que représente la coupeuse péi qui reste la seule solution face à la pénurie de main-d'oeuvre. Ils seront reçus au centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre ce vendredi 13 juillet 2018.

Les fans zones qui diffusent le match France-Belgique en direct

Pour la demie-finale de la coupe du monde de football entre la France et la Belgique ce mardi 10 juillet 2018, certaines villes de l'île ont mis en place une fan zone pour une diffusion en direct du match.

CIVIS - Tous à vélo !

La communauté intercommunale des villes solidaires (Civis) a lancé un schéma directeur vélo sur son territoire. Le "bon plan vélo" décline un plusieurs actions pragmatiques à mises en oeuvre afin d'encourager toutes les pratiques cyclistes sur son territoire. Cela inclut la création de place de parking à vélo, le développement des balades à vélo sur le sentier littoral et de la complémentarité vélo-bus.