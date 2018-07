Le maire de Saint-Louis, Patrick Mallet, a cadenassé la mairie ce lundi 9 juillet 2018 pour dire à l'Etat que la commune peut "se gérer elle-même". Le maire a voulu s'opposer à une éventuelle mise sous tutelle de la commune par le préfet sur recommandation de la chambre régionale des comptes. L'opposition municipale a dénoncé cette action qu'elle a qualifiée de "bazouka pour tuer une mouche". Pour Pierrick Robert, Patrick Ramin et Chantal Hoarau, élus de l'opposition, "si la majorité municipale est aussi confiante sur son budget, elle doit attendre sereinement la décision de la chambre régionale des comptes". L'opposition déplore que la population soit "prise en otage"

- "Pourquoi prendre la population en otage ?" -

"On n'est pas favorable à ce que le maire prenne la population en otage, ça concerne la mairie, la préfecture et la chambre régionale des comptes" soutient Olivier Lambert du LPA, porte-parole de Pierrick Robert, élu de l'opposition.

Pour l'opposition saint-louissienne, l'action du maire de Saint-Louis, qui a fermé la mairie est "irresponsable". Ils estiment sa réaction très violente.

"Je n'ai jamais vu un maire cadenasser une mairie", déclare Olivier Lambert.

La préfecture a été interrogée sur la légalité de cette action. Un maire a-t-il le droit de fermer la mairie et de rendre inaccessible certains services aux administrés ? La préfecture n'a pas répondu à nos interrogations.

Olivier Lambert s'indigne de l'image que renvoit cette action "il y a toujours un dénigrement de la ville de Saint-Louis. Il se passe tout le temps quelque chose, on est mal vu".

- Une réaction "disproportionnée" -

Pour Olivier Lambert c'est "prendre un bazouka pour tuer une mouche". Pour l'opposition municipale, "s'il réagit, c'est qu'il doute de ses comptes". Il estime que la réction du maire de Saint-Louis est "disproportionnée".

Les élus de l'opposition veulent que l'équipe municipale en place "soit plus responsable". Ils veulent que les employés municipaux puissent accéder à la mairie et travailler et que la population puisse bénéficier du service public.

-"Ce genre d'action ne lui ressemble pas" -

Pour l'opposition saint-louisienne ce genre d'action "ne lui ressemble pas". Les élus s'interrogent sur l'éventuelle implication d'une tierce personne qui aurait "téléguidé" le maire de Saint-Louis. "On n'imagine pas le maire faire cela, on pense qu'il est téléguidé, mais par qui, on ne sait pas".

Pas d'accord sur le forme, ni sur le fond. Les élus de l'opposition avait rédigé une tribune pour "dénoncer les points douteux concernant les comptes".

L'oppositin estime que "si on n'a rien à se reprocher, on attend sereinement la décision de la chambre régionale des comptes. S'il réagit, c'est qu'il doute de ses comptes".

