Avant la fin mars 2019 il n'y aura plus de Groupement d'intervention de la police nationale (GIPN) à La Réunion. Il sera remplacé par le RAID (Recherche, assistance, intervention, dissuasion. Le changement devrait intervenir en février ou en mars 2019 (Photo d'illustration)

Ce changement de nom pour l'unité d'élite de la police à La Réunion n'aura pas de grosse incidence. Les policiers du GIPN seront affectés au RAID et leurs missions seront identiques à celles qu'ils exécutent actuellement.

C'est surtout en termes d'amélioration dans la gestion de carrière des fonctionnaires en poste dans cette unité que le changement sera perceptible.

Cette transformation entre dans le cadre de la restructuration globale des services de police entamée en 2017 et qui "est maintenant terminée" a souligné Jean-François Lebon, directeur départemental de la sûreté urbaine (DDSP) dans la conférence de presse qu'il a tenue ce lundi.

"Cette réorganisation des services a porté sur le renforcement de trois grands axes : la police judiciaire, l'ordre public et le Renseignement" énumère le DDSP. Sachant que La Réunion totalise 70% des dossiers traitant de la radicalisation et des ses risques dans tous les outre-mer et que "La Réunion occupe le 25ème rang du classement des départements en matière de suivi de ce type de dossiers", on comprend que les services du Renseignement soient particulièrement sollicités. Regardez :

La mise en place d'une police de sécurité au quotidien "qui n'a rien à voir avec la police de proximité" a aussi été présentée par Jean-François Lebon



Et puis la police ne voulant pas "vivre hors de son temps", elle sera encore plus connectée "afin de simplifier les procédures"

A noter qu'une page Facebook "police nationale" à La Réunion sera prochainement mise en ligne.

www.ipreunion.com