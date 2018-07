Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 13 heures

Marante Rosina dit qu'elle a de plus froid. Elle ajoure que cela ne va pas s'arranger ce mardi 10 juillet 2018 et qu'en plus de gros nuages se mettront en tête d'occuper une partie du ciel. Et chez vous c'est comment ?

