Le maire de Saint-Louis Patrick Mallet s'était mobilisé lundi 9 juillet 2018 devant l'hôtel de ville pour protester contre une éventuelle mise sous tutelle de la commune par le préfet. En guise de contestation, il avait cadenassé la mairie pour demander au préfet le droit de la commune à "s'auto-gérer". Cette action avait suscité l'incompréhension des élus de l'opposition qui estimaient le comportement du maire "disproportionné". Ce mardi, un rendez-vous a été fixé avec le préfet de La Réunion concernant la situation de la commune pour le début de la semaine prochaine. Dans cette attente, le maire a décidé de rouvrir la mairie aux administrés. Ci-après le communiqué du maire de Saint-Louis :

"Faisant suite à la mobilisation et à l'action symbolique des élus de la majorité ce lundi 9 juillet devant la mairie de Saint-Louis, afin de contester les restrictions budgétaires imposées par la Cahmbre régionale des comptes, Monsieur le préfet de La Réunion a fixé un rendez-vous à la majorité municipale en début de semaine prochaine.

En ce sens, et comme vous, nous sommes engagés, les servies municpaux seront ouverts dès demain mercredi 11 juillet 2018 aux horaires habituels et reprendront un service normal afin d'accueillir la population.

Cependant, la mobilisation des élus continue et les réunions d'informations aux administrés prévues les 11 et 12 jullet à La Rivière et à Saint-Louis sont maintenues".