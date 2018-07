Publié il y a 44 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La campagne sucrière 2018 a démarré dans l'Est et dans le Sud ce lundi 9 juillet 2018. Cette année encore, plusieurs préoccupations s'invitent dans cette campagne. La principale inquiétude des planteurs c'est la coupeuse péi. Cette machine vantée à ses débuts par les usiniers est devenue la bête noire des agriculteurs qui vivent de la canne à sucre. Une machine qui ne coupe que les cannes longues, qui ramasse de la terre, de l'herbe et des non-cannes et qui, en plus, fait chuter de quatre pourcents la richesse des cannes coupées. Les syndicats sont unanimes sur les difficultés que représente la coupeuse péi qui reste la seule solution face à la pénurie de main-d'oeuvre. Ils seront reçus au centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre ce vendredi 13 juillet 2018.

