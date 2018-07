Ce mardi 10 juillet 2018, le Groupement d'intérêt publique de lutte anti-vectorielle s'est réuni à la préfecture. Le Préfet a déclenché le niveau 4 du plan Orsec. Ce niveau, dernier avant l'"épidémie de masse" prévoit un renforcement de la mobilisation, de la prévention et de la coordination des acteurs de la lutte. L'objectif est de profiter de l'hiver austral défavorable aux moustiques pour éradiquer l'épidémie pour éviter d'être confronté à une explosion du nombre de cas en été.

Au 10 juillet, La Réunion recense 5970 cas confirmés biologiquement avec 124 hospitalisations. Malgré l'entrée en hiver austral, l'épidémie se poursuit à un niveau toujours soutenu. Par ailleurs, on observe une dispersion de plus en plus importante du nombre de cas sur l'île, notamment dans le Nord et le Sud. Le maitien d'une circulation du virus pendant l'hiver fait peser le risque d'une "explosion épidémique au cours de l'été prochain" a déclaré Marie-Amélie Vauthier Bardinet, la directrice de cabinet du préfet de La Réunion.