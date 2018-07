Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Un grand défilé militaire accompagné par les représentants des institutions et des associations vous promet un spectacle haut en couleurs dans le centre-ville, à partir de 16h30 le vendredi 13 juillet. Rendez-vous dans la rue Georges Pompidou et jusqu'à la Place de la Savane où les artistes invités attendront leur public dès 18h. On note déjà la présence d'Asterla, de Musik Alizé et Emmanuelle Ivara. Et à la nuit tombée, le traditionnel feu d'artifice ravira petits et grands dès 20h30.

