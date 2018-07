BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 11 juillet 2018



Mondial de foot: la France en finale, que diable !

"La Marseillaise" à Moscou, rendez-vous dimanche pour la "deuxième étoile" vingt ans après 1998: l'équipe de France s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde en dominant la Belgique 1-0 sur un but de Samuel Umtiti, mardi à Saint-Pétersbourg.

Inquiétude face aux ruptures de stocks de médicaments - Pas de panique, La Réunion ne va pas manquer de remèdes

En 2018, côté rupture de stocks dans les pharmacies françaises, ça risque de ne pas aller mieux qu'en 2017, une année qui avait enregistré 30 % de plus de " pénurie " qu'en 2016. Pour le Sénat, la situation est suffisamment préoccupante pour avoir lancé des auditions les 5 et 6 juillet, préalable à un rapport remis fin septembre. En attendant, à La Réunion, comment se portent les stocks des pharmacies ? Le point de vue d'un pharmacien tempère le débat qui s'emballe...

Vous avez froid ? Ce n'est qu'un ressenti (enfn presque). C'est la 6ème fois en 50 ans qu'il fait aussi chaud en juin

L'hiver austral est bien installé et les températures sont basses, surtout en fin de nuit et très tôt matin : la preuve il gèle dans les hauts. Pourtant ce froid ne serait qu'un ressenti, puisque selon les dernières statistiques de Météo France juin 2018 se classe au 6e rang des mois de juin les plus chauds depuis 1968. Les températures sont ainsi au-dessus des normales saisonnières

Défilé, pique-nique, concerts, feu d'artifice : Saint-Denis : tout un programme pour le 14 juillet

La ville de Saint-Denis organise les festivités du 14 juillet. Pour cette fête nationale, la ville prévoit le traditionnel défilé du 14 juillet, mais aussi plusieurs animations avec des concerts et un pic-nique citoyen. Ces festivités ont pour objectif de permettre aux citoyens de se rencontrer autour "des valeurs de la République".

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie et du soleil

Si l'on en croit Matante Rosina La Réunion sera coupée en deux ce mercredi 11 juillet 2018. "Nora la pli laba koté Saint-Denis é osi partou koté Saint-Benoît" affirme notre gramoune. "Par kont ayèr nora soley" annonce aussi Matante. Dites-nous si elle a raison et comment est le temps chez vous