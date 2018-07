Le maire de Saint-Louis, Patrick Mallet, a débuté un bras de fer avec la préfecture en cadenassant la mairie le lundi 9 juillet 2018. Il protestait contre une éventuelle mise sous tutelle de la commune par le préfet. Dans ce contexte, l'opposition municipale avait dénoncé la réaction du maire qu'elle qualifiait de "disproportionnée". Les élus de l'opposition demandaient la réouverture de la mairie et des services municipaux. Ce mercredi 11 juillet 2018, des saint-louisiens ce sont réunis devant la mairie de Saint-Louis. Le maire Patrick Mallet a salué le soutien de la population et a dénoncé les "récupérations politiques" faites par l'opposition. Nous publions ci-après le communiqué du maire de Saint-Louis :

"Suite à la mobilisation ce matin devant la mairie de Saint-louis, le maire, Patrick MALET, salue le soutien de la population à la cause de la commune Saint-Louis et demande cependant à ce que les services puissent fonctionner normalement et à ce que les usagers puissent avoir accès aux bureaux.

Par ailleurs, le maire dénonce les appropriations politiques par M. Pierrick Robert qui se sert de la situation actuelle de Saint-Louis pour débuter sa campagne électorale pour les législatives qui auront lieu dans quelques semaines".



