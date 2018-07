Ce mardi 10 juillet 2018, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (arcep) a publié son dernier rapport sur les réseaux mobiles en Outre-mer. À La Réunion, Free, Orange et SRR ont largement déployé leurs réseaux 4G sur l'ensemble du territoire. L'arcep a établi la cartographie du réseau et a évalué la qualité des services proposés par le différents opérateurs. Cette publication permet aux consommateurs ultramarins de comparer les performances des opérateurs, et aux décideurs de poser un diagnostic sur l'état de la connectivité mobile de leur territoire.

Sur son site monreseaumobile.fr, l'arcep a publié les cartes de couverture et les résultats de qualité de service des opérateurs mobiles en Outre-mer accessibles en open data.

- Transparence sur la couverture mobile pour les ultramarins

Après la métropole, monreseaumobile.fr, l'outil cartographique interactif de l'Arcep qui permet de comparer les opérateurs mobiles, est désormais disponible pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion.

Il inclut des cartes de couverture des opérateurs, réalisées à partir de simulations numériques. Ces cartes portent aussi bien sur les services voix et SMS que sur l'internet mobile. Elles différencient les zones de très bonne couverture, de bonne couverture, de couverture limitée, et celles où il n'y a pas de couverture, pour les services de voix et SMS.



Le site inclut aussi les mesures de qualité des services mobiles, effectuées sur le terrain entre avril et juin 2018 pour tester la qualité de service. Elles représentent plus de 350 000 mesures, sur plus de 15 000 km parcourus, sur la quasi-totalité des communes de ces territoires, et incluant, de manière inédite, les zones touristiques.

- Un réseau 4G déployé sur 99% du territoire réunionnais -

À La Réunion, l’Arcep a effectué 112 000 mesures sur le territoire entre le 7 mai et le 30 juin 2018.

La cartographie de La Réunion démontre un déploiement de la 4G sur plus de 90 % du territoire couvert par les différents opérateurs.

Ces mesures ont été faites sur les lieux de vie et sur les routes de toutes les communes. Ces mesures ont été effectuées sur 365 points pour l’ensemble des opérateurs et 24 mobiles ont été utilisés.

Cete cartographie montre Free, Orange et SRR ont largement déployé leurs réseaux 4G sur l'ensemble du territoire, au bénéfice de leurs clients. En quelques chiffres, Orange a le réseau le plus étendu sur le territoire. L’opérateur couvre 93% de l’île devant SFR et Free. Les trois opérateurs couvrent 99% de la population en réseau 4G.

Pour ce qui est de la qualité du service, les opérateurs affichent des taux moyens de chargement des pages web élevés, y compris sur les routes mesurées, et proposent des débits moyens élevés à leurs clients. Les opérateurs affichent également des résultats élevés en matière de services voix/SMS.

L’opérateur Free est encore un peu en retard sur la vitesse de chargement des pages web sur les routes avec seulement 59% des pages chargées en moins de 10 secondes.

