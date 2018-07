Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

L'affaire avait fait grand bruit le week-end dernier comme l'avait raconté le Journal France Mayotte Matin dans son édition de mardi 10 juillet : un cambriolage dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), à Mayotte, un policier ligoté, deux armes de service dérobées et une mobilisation importante des forces de gendarmerie pour retrouver les coupables et les armes disparues. Tout ça pour rien ! En fait, le fonctionnaire de police de garde samedi dernier, et prétendument maîtrisé par deux cambrioleurs cagoulés, avait tout inventé.

