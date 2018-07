Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

L'hiver austral est bien installé et les températures sont basses, surtout en fin de nuit et très tôt matin : la preuve il gèle dans les hauts. Pourtant ce froid ne serait qu'un ressenti, puisque selon les dernières statistiques de Météo France juin 2018 se classe au 6e rang des mois de juin les plus chauds depuis 1968. Les températures sont ainsi au-dessus des normales saisonnières (Photo prise au mois de mai 2018)

