Pour la première fois, l'Arcep, Autorité de régulation des télécoms, a réalisé une enquête sur le terrain afin d'évaluer la fiabilité des cartes de couverture et la qualité des services des réseaux mobiles dans les départements d'outremer. "C'est grâce à l'expertise de ses équipes et le niveau d'investissement dans le réseau qu'Orange voit son réseau mobile classé n°1 ou 1ier ex aequo sur 100% des critères mesurés à La Réunion" indique Orane dont nous publions le communiqué ci-dessous.

Près de 112 000 mesures ont été effectuées par les équipes de l’Arcep du 7 mai au 1ier juin 2018.

Orange arrive premier ou premier ex aequo sur 6 des 6 critères pour la voix/SMS, et sur 6 des 6 critères pour l’internet mobile, soit au global premier ou premier ex aequo avec 12 critères sur les 12 mesurés.

Parmi ces critères, Orange se classe :

- N°1 sur le débit moyen de téléchargement de fichiers avec 25 Mbt/s.

- N°1 sur le débit moyen de l’envoi de fichiers avec 16,8 Mbt/s.  N°1 ex aequo sur la qualité du service de téléphonie vocale dans les lieux de vie avec 95% d’appels réussis et maintenus 2 minutes.

A La Réunion, Orange est leader en couverture 4G avec 99,9% de la population.

Un résultat qui corrobore et confirme les résultats du réseau mobile d’Orange n°1 à la Réunion dans les différents baromètres indépendants publiés ces derniers mois.

Une stratégie d’investissement qui porte ses fruits

Ces résultats confirment la pertinence de l’investissement d’Orange dans les réseaux. Dans le cadre de son plan Essentiels2020, Orange consacre en effet 17 milliards d’euros sur la période 2015-2018, dont plus de la moitié en France métropolitaine. En 2016, Orange y a investi au total plus de 3,4 milliards d’euros.

A La Réunion, Orange a investi 30% de son chiffre d’affaire en 2017 pour déployer, rénover et améliorer ses réseaux Fibre et Mobile. Grâce à cette stratégie, Orange couvre désormais plus de 99,9%2 de la population réunionnaise en 4G.

Par ailleurs, Orange rappelle que la 4G+ (débit allant jusqu’à 225 Mbt/s3) est quant à elle disponible sur la quasi-totalité du territoire. Dix communes (Saint Denis, Sainte Marie, Saint André, Saint Joseph, Saint Pierre, Le Tampon, Saint Louis, Saint Paul, Le Port et la Possession) bénéficient d’ailleurs de débits pics maximum théoriques, jusqu’à 375 Mbt/s3, grâce à la couverture 4G++ de leur centre-ville.

Au-delà des lieux d’habitation ou de travail, le déploiement du réseau mobile a permis d’accompagner les clients dans les lieux qui comptent pour eux:

- Les axes routiers principaux de l’île couverts en 4G+

- Les plages et zones balnéaires de Saint-Gilles-les-Bains à La Saline les bains couvertes en 4G++

- Les cirques de Cilaos et Salazie couverts en 4G+

- Le cirque de Mafate couvert en 4G++

Orange poursuit également ses efforts sur l’amélioration de la couverture mobile à l’intérieur des bâtiments et prépare l’arrivée de la 5G. En parallèle de la modernisation de son réseau mobile, Orange poursuit toujours le déploiement de nouvelles antennes sur l’ensemble du territoire afin d’améliorer encore le niveau de couverture à l’intérieur des bâtiments. Orange rappelle enfin que l’architecture radio déployée à la Réunion permet d’ajouter facilement les équipements nécessaires à l’arrivée de la 5G.

Toutes les données sont disponibles sur le site reseau.orange.re et l’enquête complète est disponible sur les sites de l’ARCEP : www.arcep.fr https://www.monreseaumobile.fr/