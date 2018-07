BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi 12 juillet 2018



L'affaire des paillotes en guise de prétexte - Quand l'intolérance s'immisce à La Réunion

Ce vendredi 13 juillet 2018, deux importantes décisions de justice devraient être rendues par le tribunal de grande instance (TGI) de Saint-Denis. Mises en délibéré la semaine dernière, ces dernières concernent de près ou de loin, l'affaire des paillotes de la plage de l'Ermitage. La première sera rendue par des juges spécialisés en affaire civile et permettra de savoir si le TGI est compétent, ou non, pour reconnaitre les baux commerciaux des restaurateurs. La deuxième décision, elle, sera rendue lors de l'audience correctionnelle. Elle concerne une certaine Laura R., 41 ans, qui a tenu des propos jugés racistes en traitant les Réunionnais de "bande de singes". Pour justifier ses dires, elle a expliqué avoir été piétinée lors de la mobilisation menée à l'Ermitage, par le collectif anti-paillotes en avril dernier. Une explication fort peu crédible qui a fait bondir l'assistance lors du procès. Durant cette manifestation, rappelez-vous, des insultes avaient fusé, notamment envers des "zorey". Aussi, tout laisse à penser que l'affaire des paillotes, serait devenue LE prétexte pour tenir des propos xénophobes.

Hier, mercredi 11 juillet 2018, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, Stéphane Travert, était en visite à Sainte-Suzanne pour découvrir l'exploitation de Jean Bernard Jaurès. Cet agriculteur, qui cultive la canne à sucre depuis 18 ans, n'arrive plus à gagner sa vie. Pour se rémunérer, il envisage donc de diversifier sa production. En se lançant dans le cacao bio. Comme lui, d'autres planteurs misent sur d'autres cultures. C'est, par exemple, le cas de Judicaël Virama, agriculteur installé à Saint-Leu. Il a deux ans, il a divisé son terrain pour cultiver des bananes et des oignons.

C'est la Croatie qui affrontera la France en finale de la Coupe du monde. Il y a 20 ans, sur la route du sacre mondial, les Bleus avaient éliminés les Croates en demi-finale. Rendez-vous dimanche à Moscou pour une autre histoire à écrire.

Replanter pour restaurer les sites de ponte des tortues marines

Pour réhabiliter les quatre plages de l'île où les tortues vertes font leur nid, le centre d'étude et de découverte des tortues marines (CEDTM) organise des ateliers de plantation ou production de plants. L'association propose au public de participer à la restauration des sites de ponte des tortues qui représentent 5 hectares de littoral. Ce sont 6000 arbres qui doivent être plantés sur les sites d'ici à 2020. Le public est invité à s'inscrire aux différents ateliers organisés pendant ce vacances scolaires.

Saint-Paul - Prenez un livre et installez-vous sur un transat !

L'opération "un livre, un transat" démarre ce mois de juillet 2018. La ville de Saint-Paul participe à la quatrième édition de cet évènement culturel. C'est sur la plage de la Saline-les-Bains que le public pourra choisir un livre et s'installer dans un transat du 17 au 19 juillet 2018. Des ateliers pour la jeunesse seront également organisés.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le soleil sera au rendez-vous, le vent aussi

Si quelques petites averses arrosent La Réunion par ci par là dans le courant de la journée, le soleil devrait triompher ce jeudi 12 juillet 2018, promet Matante Rosina. Il y aura aussi un peu de vent, ajoute la gramoune. A-t-elle raison ? Dites nous comment est le temps chez vous