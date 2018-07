Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce jeudi 12 juillet 2018, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, a mis fin à sa visite dans la département. Arrivé à La Réunion la veille, il a visité des exploitations de canne à sucre et d'ananas, l'entreprise Bourbon, le centre de recherche d'eRcane, un élevage de volaille, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, l'usine de transformation Réunipêche et enfin le Comité régionale des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de La Réunion.

