13 juillet 2018



-Le volcan est en éruption

- A La Réunion ou en Métropole - Affectation des professeurs des écoles : la polémique sans fin

- Au tribunal de Saint-Denis : Paillotes - Deux jugements attendus ce vendredi

- Ils sont blacks ou beurs et portés aux nues - Mondial de foot : "le seul moment où l'immigration ne dérange personne"

- Mondial 2018 : S'afficher anti-foot, pas évident en plein Mondial

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Nuages, averses et soleil

Le volcan est en éruption

Le piton de la Fournaise est entré en éruption vers 3 heures 30 ce vendredi 13 juillet 2018. Le volcan s'est réveillé après "une crise sismique débutée un peu avant minuit le 12 juillet, le trémor volcanique synonyme d'arrivée du magma à proximité de la surface est apparu très progressivement sur les enregistrements sismiques de l'Observatoire volcanique" indique la préfecture. D'après les enregistrements de l'observatoire volcanologique, le phénomène a lieu sur le flanc nord du massif volcanique. "Les premières lueurs attestant d'un début d'éruption sont apparues sur les webcams de l'observatoire à 4h30" note la préfecture. En 2017 le Piton de la Fournaise était entré à l'éruption le 14 juillet, il y a un an moins un jour... (Photo : webcam de l'observatoire à Piton Basaltes)

- A La Réunion ou en Métropole - Affectation des professeurs des écoles : la polémique sans fin

De jeunes étudiants réunionnais ont passé le concours de professeurs des écoles en métropole et l'ont brillamment réussi, au point de figurer " parmi les meilleures notes de France ", selon le communiqué signé de Jean-Hugues Ratenon et adressé en interpellation au Recteur de l'Académie de la Réunion afin d'obtenir l'affectation d'office de ces jeunes professeurs des écoles à La Réunion. Le député a en effet rencontré le Collectif des Professeurs des Ecoles (photo) qui lui a demandé son soutien pour obtenir la mutation d'office des lauréats réunionnais sur l'île.

- Au tribunal de Saint-Denis : Paillotes - Deux jugements attendus ce vendredi

Deux décisions de justice sont attendues ce vendredi 13 juillet 2018 au tribunal de grande instance de Saint-Denis.

- Ils sont blacks ou beurs et portés aux nues - Mondial de foot : "le seul moment où l'immigration ne dérange personne"

Fuyant la misère et la guerre dans leur pays d'origine, acceptant les pires humiliations et bravant la mort des milliers de migrants tentent tous les jours la traversée vers les pays riches d'Europe et l'utopie d'une vie meilleure. Peu de ces nations européennes réputées riches les acceptent. Certains gouvernements, celui de l'Italie par exemple, n'ont aucun scrupule à le laisser errer en mer enfants, femmes et vieillards. Dans les Etats où les gouvernants font preuve de plus de mansuétude, c'est une partie - plus ou moins importante -, de la population qui rejette ces damnés de la terre. La France et les Français n'échappent pas à cette peur de l'autre, à ce réflexe d'exclusion. Sauf à certaines occasions bien précises. La coupe du Monde de football par exemple. Dans ces moments là "l'immigration ne dérange personne" s'amuse la toile

- Mondial 2018 : S'afficher anti-foot, pas évident en plein Mondial

Ils en ont "rien à foot" mais peinent à se faire entendre dans l'enthousiasme ambiant. Plus que quatre jours à tenir pour les hostiles au ballon rond, souvent exaspérés par l'élan collectif autour d'un sport qu'ils décrient. Avec le hastag #Rienàfoot les anti-foot s'affichent sans complexe sur les réseaux sociaux.

- La pa Météo France i di, sé zot i di : Nuages, averses et soleil

Ma tante Rosina est ravie : vendredi soir, pour les défilés de la Fête Nationale qui ont lieu vendredi, le temps revient au beau sur le Nord, l'Ouest et l'Est. Par contre, dans le Sud, les cousins de ma tante Rosina devront prévoir les parapluies ! Et en journée ? Couvert un peu partout, avec des risques d'averses en début d'après-midi du Nord au Sud.