Voici l'agenda des rencontres sportives de ce week-end du 14 et 15 juillet 2018 :

Cyclisme: 17ème Etoile de l'Océan Indien

Le VCO organise la 17ème édition de l'Etoile de l'Océan Indien vendredi, samedi et dimanche. L'épreuve se déroulera en 4 étapes sur les communes de : Bras-Panon, Sainte-Rose, Saint-Philippe, Saint-Benoît, La Possession, Saint-Paul, Le Port, Saint-Leu. La course se fera en équipes de 3 à 5 coureurs. Le programme est le suivant:

- vendredi: Bras Panon – Le Tremblet aller retour soit 87km

- samedi: La Possession – Dos d'âne 91km

- dimanche matin: Ermitage – St Paul en contre la montre individuel 11km

- dimanche après midi: Circuit Cambaie 72km.

A l'issue de chaque étape, des maillots seront décernés: leader général (jaune), meilleur grimpeur (blanc à pois), meilleur sprinteur (vert) et meilleur jeune (blanc).

Trail: Leu Trail de la Chaloupe

L'ADH organise son trail ce dimanche dans les hauts de St Leu du côté de la Chaloupe. Le départ aura lieu à 7h00 du gymnase de la Chaloupe pour une boucle de 22km qui emmènera les coureurs d'abord dans les hauts de la Chaloupe (1000m d'altitude) pour redescendre ensuite dans St Leu et remonter par le célèbre sentier Cayenne jusqu'à la Chaloupe. 300 coureurs sont attendus pour l'évènement.

Course à pied: Kolor'Run by COSPI

Le COPSI organise sa color run ce samedi place du Vieux Moulin à Petite Ile. Deux formats seront proposés à partir de 16h30: un 5km à partir de la catégorie minimes et un 9,5km à partir de la catégorie cadets. La course de 9,5km (mesurage non officiel) empruntera les différentes rues du Centre-Ville en deux boucles, contre une seule pour l’épreuve de 5km. Le départ et l’arrivée se feront sur la Place du Vieux Moulin.

Course à pied: Marathon International de Maurice

Ce week end encore, après le Dodo trail le week end dernier, plusieurs coureurs réunionnais seront à Maurice pour disputer le marathon, semi marathon ou 10km de l'île, organisés par Running Mauritius et LUX Sports. Les départs et arrivées se feront sur la plage de St Félix.

Escalade: Coupe du monde de difficulté

Manon HILY du club 7alouest a été sélectionnée en Equipe de France pour participer à la Coupe du Monde senior de Difficulté qui se déroule à Chamonix cette semaine. Ce jeudi, elle a terminé 6ème des qualifications et sera donc en lice ce vendredi pour les demi-finales et la finale.

Trail: Championnats de France

Les championnats de France de trail auront lieu ce week end en métropole à Montgenèvre. Une grosse délégation réunionnaise a fait le déplacement avec les clubs du COPSI, de la Dominicaine, du CASL et de l'ACED. Deux formats sont au programme: le trail long avec 67km et 4500m d+ samedi et le trail court avec 27km et 1500m d+ dimanche. On suivra de près Ryamond Fontaine, René Paul Vitry, Jean Eddy Lauret, Nicolas Hoareau, Hortense Bègue, Camille Bruyas ou encore Claire Nédelec.

Surf: J-Bay

La Réunionniase Johanne Defay a débuté vendredi dernier la 6ème étape du World Tour en Afrique du Sud sur le spot de Jeffreys Bay. Depuis, aucune vague n'a pointé son nez sur le côte est sud-africaine... En théorie, les conditions doivent être enfin meilleures à partir de ce vendredi. Defay retrouvera la Sud Africaine Bianca Buitendag et l'Hawaiienne Carissa Moore au 3ème tour.