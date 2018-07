La célébration de la fête nationale commence dès ce vendredi 13 juillet 2018 dans certaines villes de l'île, comme à Saint-Pierre, par exemple où un feu d'artifice vous sera proposé. Découvrez ci-dessous, où vous pouvez assister aux défilés, aujourd'hui et demain :

Vendredi 13 Juillet 2018 :

À Saint Pierre

16h30 : Défilé militaire et associatif sur le boulevard Hubert Delisle

18h : Plateau artistique près du Conservatoire à rayonnement régional de La Réunion

22h30 : Feu d’artifice

À Saint-Benoit

16h30 : Défilé de plus de 70 associations dans la rue Georges Pompiou jusqu'à la place de la Savane

18h : Plateau d'artistes avec Asterla, Musik Alizé et Emmanuel Ivara

20h30 : Feu d'artifice

Samedi 14 juillet 2018 :

À Saint-Denis

10h : Défilé militaire au Barachois. 622 défilants sont prévus

12h : Pique-nique citoyen au square Labourdonnais

17h : Remise du titre de citoyen d'honneur à cinq dionysiens : Dolaine Fuma-Courtis, artiste, André Latchoumane président de l'association sportive et automobile de la Réunion, Sagéda Ravate, chef d'entreprise, Jean-Albert Rollin, millitant associatif et journaliste sportif et Daniel Vaxelaire, écrivain.

De 17h30 à 19h30 : Plateau "jeunes" avec Kalia, DJ Will pixt, Deri et Same et ambiance salsa au square Labourdonnais avec l'orchestre Salsa Fuego

20h : Feu d'artifice au Barachois

De 20h30 à 00h30 : Soirée musicale avec les soulspack, Frédéric Joron, Tikok Vellay, Thierry Gauliris, Kenaelle, Joe Vanny ou encore Benjam, Jean-Pierre Boyer, Giovanni au square Labourdonnais

L'ambiance se poursuivra aussi du côté du kiosque Arlanda après le feu d'artifice

À Saint Paul

11h : Défilé de la place de la mairie jusqu’au jardin des libertés

À Saint-Leu

16h45 : Dépôt de gerbes au monument aux morts et défilé

19h30 : Feu d’artifice sur le front de mer

20h : Bal populaire sur le parvis de l’hôtel de ville.

À L’Etang Salé

10h30 : Dépôt de gerbes aux monuments aux morts.

18h30 : Animation musicale au stade du centenaire avec Karen & Son’J et Joël Lamonge

20h30 : Feu d’artifice

Au Tampon

10h : Défilé et dépôt de gerbes sur le parvis de la mairie

À Saint-Louis

17h : Dépôt de gerbes au monument aux morts

17h30 : Défilé des associations

19h : Spectacle de Fanm Soukwé, Kozman Ti Dalon, Olivier Brique et ses invités

Au Port

8h30 : Cérémonie au monument aux morts, sur la place de l'églie Jeanne d'Arc

À Saint-Joseph

16h : Dépôt de gerbes au monument aux morts

16h30 : Défilé citoyen et associatif du centre-ville à la Caverne des Hirondelles

19h30 : Feu d’artifice

20h : Concerts de Thierry Gauliris, Tikok Vellaye et Fréderic Joron

À La Possession

11h : Prise d'armes et défilé. Dépôt de gerbes sur la place de la mairie

À Saint-André

11h : Dépôt de gerbes au monument aux morts

À Trois-Bassins

9h : Messe en l’église du centre-ville

10h : Dépôt de gerbes au monument aux morts

11h : Cocktail à l’école Bois Joli-Coeur

Aux Avirons

10h : Dépôt de gerbes place de la mairie

19h : Feu d’artifice au stade