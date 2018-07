Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 12 heures

Fuyant la misère et la guerre dans leur pays d'origine, acceptant les pires humiliations et bravant la mort des milliers de migrants tentent tous les jours la traversée vers les pays riches d'Europe et l'utopie d'une vie meilleure. Peu de ces nations européennes réputées riches les acceptent. Certains gouvernements, celui de l'Italie par exemple, n'ont aucun scrupule à le laisser errer en mer enfants, femmes et vieillards. Dans les Etats où les gouvernants font preuve de plus de mansuétude, c'est une partie - plus ou moins importante -, de la population qui rejette ces damnés de la terre. La France et les Français n'échappent pas à cette peur de l'autre, à ce réflexe d'exclusion. Sauf à certaines occasions bien précises. La coupe du Monde de football par exemple. Dans ces moments là "l'immigration ne dérange personne" s'amuse la toile

